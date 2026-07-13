El Al-Ahli saudí ficha a Trincão

El Al-Ahli saudí ultima el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão, del Sporting de Lisboa, a la espera de su aprobación para anunciarlo.

Según varios medios, el Al-Ahli ya acordó con el Sporting de Lisboa el fichaje del extremo luso de 26 años y solo falta su consentimiento.

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El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que el Al Ahly cerró el fichaje por 45 millones de euros más 5 millones en variables, tras obtener el consentimiento del jugador.

Firmará un contrato de tres temporadas a razón de unos 10 millones de euros por año.

Aunque varios clubes europeos lo seguían, el Al-Ahly lo fichó para reemplazar al extremo argelino Riyad Mahrez.