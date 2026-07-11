El Al-Ahli saudí inició su pretemporada con un contundente 8-0 sobre el austriaco Penzgau Salzwildern en su primer amistoso en Austria.

El «Al-Raqi» presionó desde el inicio, impuso su dominio y llegó con facilidad al arco rival gracias a la diferencia técnica y física.

Destacó el debut del joven delantero brasileño Ricardo Matías, autor de dos goles que anuncian un papel relevante en la pretemporada.

Mishaal Al-Mutairi, por su parte, aprovechó su oportunidad y marcó un gol, demostrando su preparación para la próxima temporada.

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Los fichajes también brillaron: Musa Abu Bakr marcó un gol y Edward Spirtian debutó con otro, tranquilizando a la afición.

Además, el cuerpo técnico dio minutos a los porteros Ali Bakhshwin y Salman Al-Jadani, así como a Salem Abdullah, para que ganen experiencia con el primer equipo.

Con este triunfo, el Al-Ahli inicia con buen pie su concentración en Austria y muestra sus garras antes de afrontar rivales más exigentes, gracias a un ataque efectivo y a la rápida adaptación de los nuevos fichajes, aspectos que refuerzan la confianza del cuerpo técnico de cara a la nueva temporada.