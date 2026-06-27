Egipto e Irán empatan en el destacado «FIFA Pride Match»

Egipto e Irán empataron 1-1 el sábado en su último partido del Grupo G, resultado que clasificó a Bélgica como primera del grupo.

El encuentro coincidió con la celebración del Orgullo en Seattle, por lo que pasará a la historia como el «FIFA Pride Match».

En Egipto, Omar Marmoush (Manchester City) se quedó en el banquillo, mientras que Mohamed Salah fue titular. Por Irán, el punta del Porto Mehdi Taremi fue el más destacado.

Egipto se adelantó a los cinco minutos: un disparo de Salah fue desviado, el portero Alireza Beiranvand no controló bien el balón y Mahmoud Saber remató a la red: 1-0.

A continuación Irán se hizo más fuerte y en el minuto 11 obtuvo un penalti. Taremi lo lanzó, pero el portero Mostafa Shobeir lo detuvo.

Tres minutos después llegó el empate: el lateral derecho Ramin Rezaeian aprovechó un rebote desde un ángulo complicado.

En la segunda parte apenas hubo ocasiones, pues ambos equipos se conformaron con el empate. En los últimos minutos Irán rozó el 1-2: Shoja Khalilzadeh marcó, pero el VAR lo anuló por fuera de juego tras una larga revisión.

Además, Irán golpeó el travesaño. Así, Egipto terminó segundo del grupo y, en teoría, se medirá a Australia en la siguiente ronda, mientras que Irán se enfrentará, por ahora, a Suiza.