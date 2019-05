Edgar Méndez: "No jugaría en el América"

Precisamente, el Ave le quitó la posibilidad de romper la mala racha en Liga hace dos campañas atrás.

Sólo en y jamás en el América. Así lo juró Edgar Méndez, mediocampista de la Máquina, cuando le preguntaron sobre qué haría si las Águilas lo buscaran para el torneo Apertura 2019 de la o posteriormente.

"No, nunca. Pueden pasar muchas cosas, pero siempre dije que me gustaría jugar nada más con Cruz Azul en . Ser un jugador de club. En no estuve nunca muchos años en un mismo equipo, me gustaría estarlos en Cruz Azul", contestó en entrevista con Marca.

El español llegó a mediados del 2017 con el cuadro Celeste, donde ganó la Copa MX Apertura 2018. En ese mismo semestre llegó a la final de Liga y estuvo cerca de acabar con la sequía de títulos en dicha competencia, pero justamente el cuadro de Coapa los venció.