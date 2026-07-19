El NEC está cerca de fichar a Dusan Tadic, de 37 años, que llega libre tras jugar un año en el Al-Wahda FC.

El fichaje se cerrará en las próximas horas. Será el segundo regreso del delantero serbio a los Países Bajos.

Antes vistió las camisetas de FC Groningen, FC Twente y Ajax, donde jugó 295 partidos, marcó 119 goles y dio 140 asistencias.

El verano pasado pasó del F. C. Estambul al Al-Wahda, pues su contrato con el club turco había terminado y no se renovó al no ganar la liga.

Tras dos cursos en Turquía, firmó por un año en los Emiratos, donde marcó cinco goles y dio veinte asistencias en 42 partidos.

A sus 37 años, el serbio no piensa en retirarse y se suma una temporada más. Con él, el equipo de Nimega gana experiencia para pelear por un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Con anterioridad, el NEC ya había fichado a Adam Tahaui (Vitesse), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Tobias Storm (Lyngby BK), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard) y Perr Schuurs (sin contrato).