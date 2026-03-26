¿Dónde ver hoy al Villarreal? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Villarreal es un equipo que por momentos ha competido al nivel más alto con plantillas llenas de talento. En el siglo actual ha logrado establecerse como un equipo top 7 dentro de LaLiga, con varias participaciones en los torneos de la UEFA, pero sin lograr dar el siguiente paso para competir en el top 4 con la misma regularidad con la que lo ha hecho el Atlético de Madrid.

En competiciones continentales, el Submarino Amarillo ha alcanzado las semifinales de la Champions League en un par de ocasiones, la más reciente en 2022. Sin embargo, en la Europa League si han conseguido un título, mismo que obtuvieron en 2021, además de un par más de trofeos europeos.

El Villarreal se encuentra dirigido actualmente por Marcelino García Toral y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Renato Veiga, Rafa Marín, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Dani Parejo, Georges Mikautadze, Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL VILLARREAL

Para ver al Villarreal en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE. La Champions League también tiene a Movistar como su opción exclusiva.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La Champions League también es transmitida por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La Champions League es transmitida por Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY CHAMPIONS LEAGUE España DAZN, Movistar Movistar, La 1 TVE Movistar Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija ESPN, Disney+ México Sky Sports Sky Sports TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés y logros del Villarreal

TÍTULO TEMPORADA Europa League 2020-21 Copa Intertoto 2023, 2024

Links de interés

El Submarino Amarillo no cuenta con títulos nacionales en su palmarés, aunque tienen un subcampeonato en LaLiga en 2008. A nivel continental si tienen trofeos en sus vitrinas, el más importante la Europa League, el logró más importante en la historia del club. Además, el Villarreal conquistó la Copa Intertoto en dos ocasiones.