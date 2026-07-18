Doble sorpresa en las alineaciones de Inglaterra y Francia

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado el once para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 contra Francia.

La sorpresa fue dejar a Harry Kane y Jude Bellingham en el banquillo, pese a que ambos luchan por el título de máximo goleador.

Ambos suman seis goles, a solo dos de Messi y Mbappé, líderes con ocho.

La alineación de Inglaterra fue:

Dean Henderson, Mark Joye, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Eberechi Eze, Declan Rice e Ivan Toney.

Por su parte, Didier Deschamps, seleccionador de Francia, realizó algunos cambios en la alineación de los Bleus.

La alineación de Francia fue:

Mike Maignan, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.