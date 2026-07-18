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Thomas Tuchel Englandgetty

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Doble sorpresa en las alineaciones de Inglaterra y Francia

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Francia
Inglaterra

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado el once para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 contra Francia.

La sorpresa fue dejar a Harry Kane y Jude Bellingham en el banquillo, pese a que ambos luchan por el título de máximo goleador.

Ambos suman seis goles, a solo dos de Messi y Mbappé, líderes con ocho.

La alineación de Inglaterra fue:

Dean Henderson, Mark Joye, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Eberechi Eze, Declan Rice e Ivan Toney.

Por su parte, Didier Deschamps, seleccionador de Francia, realizó algunos cambios en la alineación de los Bleus.

La alineación de Francia fue: 

Mike Maignan, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

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