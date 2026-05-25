Dick Advocaat toma medidas drásticas contra «Vandaag Inside»

Dick Advocaat se negó el lunes, durante una rueda de prensa, a hablar con la periodista de SBS6 Noa Vahle, según reveló Wilfred Genee en «Vandaag Inside».

Genee explicó que Vahle acudió a entrevistarlo, pero el técnico se negó. «Dick tenía hoy una rueda de prensa y no quiso hablar con nosotros. Noa estaba allí. ¿Quién puede decirle “no” a Noa?», comentó el presentador.

La tensión aumentó la semana pasada, cuando el veterano técnico criticó los comentarios sobre su hija en el programa, especialmente los de Johan Derksen.

Derksen, crítico con su regreso al banquillo de Curazao, sugirió que las opiniones sobre la gravedad de la enfermedad de su hija están divididas e insinuó que la nostalgia fue la verdadera razón de su partida anterior.

La semana pasada Derksen admitió arrepentirse de haber apoyado a Advocaat, lo que perjudicó a su sustituto, Fred Rutten: «Hemos cometido grandes errores periodísticos al apoyarle, solo porque nos cae bien».

René van der Gijp relató en el canal de YouTube del programa que Advocaat, a través de su amigo común Casper van Eijck, expresó su malestar. Tras la emisión, el técnico se comunicó con Van Eijck, quien luego lo llamó para contárselo.

«Ya sabes cómo es Dick. Dick llama tras el programa a Casper, quien me pasa el recado: “¿Esto es posible?”. Le respondo: “Sí, pero si le pides a Johan que se calle, te dirá: eso lo decido yo”», afirmó Van der Gijp, quien añadió que la enfermedad de la hija de Advocaat es muy grave. «Tiene cáncer de pulmón metastásico».