Díaz responde a las críticas con un logro único

En la fiesta marroquí tras avanzar a cuartos del Mundial 2026, Ibrahim Díaz robó el foco con un hito personal: ya es el africano con más asistencias en Copas del Mundo.

Díaz se convirtió en el futbolista africano con más asistencias en la historia de la Copa del Mundo, tras elevar a cuatro su cuenta personal y liderar la clasificación histórica tras la victoria de Marruecos 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial 2026, este sábado, según datos de Squawka.

En el torneo ha jugado 388 minutos, tocado el balón 206 veces y completado 123 de 136 pases, con un acierto del 90 %.

Además, ha creado 8 ocasiones claras, ha completado 5 regates, realizado 5 disparos y aportado 4 asistencias. En defensa suma 3 entradas y 2 intercepciones, además de 2 pases entre líneas acertados. Su promedio de goles esperados (xG) de 0,37 en este Mundial.

Díaz ha recibido críticas de analistas y exjugadores marroquíes, como Younes Belhanda, quien lo tildó de «individualista» y «poco útil»; el seleccionador Mohamed Wahbi salió en su defensa.

Marruecos se medirá en cuartos de final al ganador de Francia-Paraguay.

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