Denil Maldonado deja Motagua para jugar en Pachuca: "Será una bonita oportunidad"

DELMER MARTINEZ/AFP via Getty Images

Primera División de Honduras: El defensor de 21 años hará su primera experiencia internacional luego de que se confirmara su salida del Ciclón Azul.

Denil Maldonado vivirá su primera experiencia en el exterior, luego de que su carrera se encuadrara solamente en Motagua desde sus inicios en el 2015. Así lo confirmó el Ciclón Azul, que se desprende de su prometedor futbolista de 21 años.

"Primeramente agradecido con Dios por esta oportunidad que se me está dando. Hay que adaptarse rápido y esperar rendir al máximo. Todo fue entre los directivos de Motagua y me confirmaron hoy que se da la oportunidad de irse a . Primero me llamó mi agente y luego los directivos de Motagua para comunicarme", reveló el zaguero en diálogo con el sitio Diez, ya confirmada su salida al fútbol mexicano.

La partida del nacido en Tegucigalpa se produce a préstamo por el lapso de un año y con opción de compra. De esta manera, Maldonado deja el club con el que ganó cinco títulos: Apertura 2016 y 2018, Clausura 2017 y 2019 y la Supercopa de Honduras 2017.

"Sabemos la calidad de cantera que tiene Pachuca, es un equipo grande y tiene sus ligas menores, cuentan con un muy buen plantel entonces me toca ir a ganarme un puesto. Espero que todo se dé de la mejor manera. Será una bonita oportunidad", agregó el defensor.