Decisión inesperada del Barcelona tras la lesión de De Jong

El Barcelona ha paralizado de forma inesperada la venta de su joven jugador en este mercado de verano, atendiendo a los deseos del entrenador alemán Hans Flick.

Según Mundo Deportivo, el club ha paralizado el traspaso de Brian Farinas (20 años) al Girona. El canterano se dirigía al Girona y todo apuntaba a un traspaso inminente, pero el club ha frenado la operación.

Flick quiere darle una oportunidad en la pretemporada.

La lesión de Frenkie de Jong ha pesado: el técnico alemán prefiere contar con más alternativas y observar al joven antes de decidir su futuro.

El internacional holandés sufre una grave lesión de rodilla, aunque aún no hay diagnóstico definitivo, pues se someterá a más pruebas en los próximos días.

El club planea repartir su tiempo de juego entre el Barça Atlètic y el primer equipo, como ya hizo con Tommy Márquez, para mantener el control sobre su talento joven y reforzar el filial.

Farinás, con contrato hasta 2028, viene de marcar cinco goles y dar siete asistencias en 33 partidos con el filial de Giuliano Peletti.

Llegó a La Masía en 2018 procedente del Villarreal.