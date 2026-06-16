Decisión extraña: ¿El árbitro le quitó a Arabia Saudí un gol decisivo?

El árbitro italiano Maurizio Mariani, que dirigía el Arabia Saudí-Uruguay de la primera jornada del Grupo 8 del Mundial 2026, desató una gran polémica al terminar el partido 1-1.

En los últimos minutos Uruguay presionó buscando el gol de la victoria. Aunque el árbitro había añadido siete minutos, el partido se alargó casi un minuto más mientras los charrúas insistían en romper la defensa saudí.

En una jugada polémica, cuando el balón llegaba al delantero suplente Abdullah Al-Hamdan, quien se encaminaba hacia una ocasión clara de gol ante la portería de Uruguay, el árbitro pitó el final del partido de forma repentina, deteniendo el ataque y provocando la ira de los jugadores uruguayos y su afición.

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Las redes, sobre todo «X», ardieron: muchos vieron una decisión determinante e injustificada, pues el ataque seguía vivo; otros aceptaron el momento del pitido, aunque lo tacharon de “inoportuno”.

Entre las protestas uruguayas y la satisfacción saudí, la decisión final quedó como la imagen del partido y sumó un nuevo episodio a la polémica arbitral en la primera jornada del Mundial.



















