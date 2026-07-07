De repente, el Ajax podría quedarse sin el ansiado sexto título

Edson Álvarez fichará por el 1. FC Köln, según Florian Plettenberg. El club alemán aprieta para cerrar el traspaso del mexicano.

Según el periodista de Sky Sports, el West Ham United quiere venderlo este verano y, aunque hay varios clubes interesados, el Colonia lidera la pugna.

El jugador está abierto a la idea y el club alemán busca una cesión con opción de compra.

Hace tres semanas, Voetbal International lo situó como candidato para reforzar el Ajax el próximo verano.

El club busca un mediocampista defensivo desde la salida de Jordan Henderson, y el mexicano sigue gozando de prestigio ante el cuerpo técnico.

Jordi Cruyff debe apresurarse, pues los alemanes muestran determinación. Álvarez ha jugado 147 partidos con el primer equipo del Ajax.

El Colonia milita en la Bundesliga y la temporada pasada terminó decimocuarto.