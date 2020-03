De Jong ya no se ríe

El holandés se ve arrastrado por la dinámica negativa del Barcelona y no logra mejorar los registros que mostró la temporada pasada con el Ajax.

EDITORIAL

Frenkie De Jong ya no se ríe. De un tiempo a esta parte al centrocampista se le ve acomplejado dentro del terreno de juego y permanentemente insatisfecho fuera de él. Sigue siendo intocable para Quique Setién igual que lo era para Ernesto Valverde pero sus números ni parten la pana en lo individual ni arrastran al en lo colectivo. Más bien sucede lo contrario, que la mala dinámica del grupo somete el juego del holandés que, a su vez, se ha mostrado incapaz de rebelarse y exigir el protagonismo que se le presuponía a uno de los mejores constructores de juego, y los ha habido soberbios, que ha dado el fútbol neerlandés. ¿De quién es, pues, el problema?

Es evidente que el Barcelona se encuentra en un proceso de fundido a negro que no ayuda a ninguno de los talentos individuales, pendientes todos de buscar a un Leo Messi que ya no siempre puede con todo a menos que delegue responsabilidades. No es por casualidad que el rosarino sea el jugador al que más busca De Jong. Por la naturaleza de su posición actual en la media el holandés tiene que ejercer de enganche entre la defensa y el ataque y cumple pero nada más. Y lo cierto es que se echa de menos la capacidad de arriesgar y salirse -casi- siempre con la suya que demostró la temporada pasada.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Hoy De Jong no se la juega ni en el pase ni en la conducción y hasta Louis Van Gaal considera que "debería haberse ido a la " y no al Barcelona de Messi... y Sergio Busquets. El técnico que dio la oportunidad a Xavi Hernández y a Andrés Iniesta entiende que su compatriota es un líder nato que no puede ejercer como tal mientras Busquets siga siendo intocable. Porque esa es la posición que le permitiría a De Jong liderar el juego y elegir cuándo combinar y cómo mover el balón, más allá de darle continuidad al juego como viene haciendo esta temporada. El propio Busquets, lejos de querer limitarle, ejerce de tutor del holandés desde su llegada pero el ex del también necesita dar un paso al frente.

Su humildad le ha permitido entrar bien en el vestuario pero ahora debe dar otra vuelta de tuerca asumiendo mayores responsabilidades y muy probablemente ejerza de mediocentro ante el en el Camp Nou dentro de dos semanas ya que Busquets estará sancionado. Será este el mejor momento para comprobar que la evolución de De Jong no se ha estancado y que uno de los poquísimos jugadores que genera consenso entre una afición, la barcelonista, tan proclive a debatirlo absolutamente todo ya está listo para marcar las diferencias. Eso sí, que nadie le discuta nada si ese día sirve un balón al espacio que obliga a correr más de la cuenta a alguno. En definitiva, para que arranque la era De Jong en toda su gloria lo primero es creer en ella. Él antes que nadie.