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De forma inesperada, Deschamps abandona a los Gallos en silencio

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
D. Deschamps
Francia
Inglaterra

Didier Deschamps regresó a Francia este domingo tras perder 4-6 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, su último como seleccionador.

Algunos aficionados acudieron al aeropuerto Charles de Gaulle de París para despedirlo, pero no lo lograron.

Según RMC, el técnico aterrizó este domingo al mediodía en París-Charles de Gaulle procedente de Miami.

Algunos aficionados esperaban despedirse, pero no lo lograron.

El técnico y su cuerpo auxiliar pasaron directamente de la pista a su vehículo, cerrando de forma discreta su etapa al frente de la selección.

Tras 14 años al frente de la selección, no ha revelado sus planes, pero sugirió que no se retirará y que ahora descansará con su familia.

En sus 14 años al frente de los «Gallos», Deschamps les devolvió el prestigio al ganar el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2021, además de alcanzar varias finales y mantener un alto nivel de rendimiento.

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