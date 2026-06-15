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De Bruyne llega antes que Courtois al partido contra Salah

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
K. De Bruyne
M. Salah
T. Courtois
Bélgica
Egipto
EE. UU.

A diferencia de su compatriota Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, estrella de Bélgica, se mostró optimista antes del partido contra Egipto, que se jugará esta tarde en el Mundial 2026.

Ambos se medirán a su excompañero en el Chelsea, la estrella egipcia Mohamed Salah.

De Bruyne se midió a Salah tras fichar por el Manchester City y la marcha del ‘Faraón’ al Liverpool.

En la rueda de prensa, De Bruyne declaró a FOX Sports: «He jugado contra Salah durante 10 años; nuestros hijos iban al mismo colegio».

Y añadió: «Lo he visto de vez en cuando, es una persona muy simpática. Será bonito ver a Salah y volver a competir contra él como en los viejos tiempos».

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EGY

Sin embargo, Courtois, al ser preguntado por el duelo con Salah, declaró al periódico HLN: «Espero que tenga una noche tan difícil como la de la final de París 2022».

En esa final, Courtois fue decisivo y mantuvo su portería a cero hasta que Vinicius Junior marcó el 1-0 en el 59’.

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