De Boer: "Guti y Edson Álvarez tienen muchos problemas en espacios reducidos"

El timonel del Atlanta United dio su opinión sobre los problemas que han tenido los mexicanos en el futbol holandés.

Para Frank de Boer, leyenda del , la Selección de y actual entrenador del de la , la falta de regularidad de Erick Gutiérrez y Edson Álvarez con sus clubes se debe a problemas de desarrollo de espacios en la cancha.

En entrevista exclusiva con Goal, el técnico europeo consideró que llega a haber una falta de decisión de los jugadores, toda vez que han sido menos las ocasiones en las que ha podido ver jugar a Guti con el a comparación de Edson con el Ajax de Amsterdam.

“(De Erick Gutiérrez) he visto algunos partidos y no ha jugado mucho, físicamente para mi está bastante bien, pero es como Edson Álvarez ahora: tiene muchos problemas para tomar las mejores decisiones en espacios reducidos. Sé que es la posición más complicada, tiene al lado a todos los jugadores. Tiene problemas con eso", dijo.

En el mismo sentido, consideró que puede haber otro motivo en particular por el que el canterano del haya perdido confianza de Ernest Faber: “Quizá es el nivel que él tiene, pero no sé, no puedo ser muy claro en eso porque no lo conozco muy bien. He visto algunos partidos pero en la mayoría de los partidos empieza en el banquillo”.

Con conocimiento de la al haber sido multiple campeón, consideró que Gutiérrez Galaviz no puede haber pretexto alguno en cuestión de adaptación por no tener un lugar garantizado como titular.

"Yo dije en su momento que tenía un año para adaptarse. Tiene que estar como un jugador siempre para empezar, tiene la edad. No hay más excusas, o no es tan bueno o no sé si es el sistema, que no le gusta o no puede enseñar sus cualidades, pero ahora tiene que estar jugando más”, señaló.

En referencia a Edson, aseguró que puede ser más contundente que Frankie de Jong, luego de las críticas del propio Ronald de Boer. Aunque en el Viejo Continente se consideró que podría dar mucha mayor solidez defensiva, hay opiniones generadas respecto a la posición que fue ocupando.

En la última temporada el ‘Machín’ ha disputado 20 encuentros entre Liga, Copa y Champions, registrando únicamente dos goles, mismos que se dieron cuando fue colocado como pivote.

“Siempre está dominando en campo del oponente, sin mucho espacio. Pero tiene muchas cualidades con el balón, casi que necesita tener ojos en la espalda para jugar así, es muy difícil. Yo no digo que él no pueda hacerlo, pero tiene más problemas. Él no es Frankie de Jong, pero Frankie de Jong no es Edson Álvarez".

"Edson Álvarez va a marcar muchos goles más que Frankie de Jong, pero cuando él jugaba en esa posición era otro tipo. Mi hermano ha pensado que cuando él no está muy cómodo con mucha gente a su lado, quizá es mejor retrasarlo un poco para que juegue de central”, recalcó.