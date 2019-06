Dani Alves deja el PSG: "Les pido disculpas si no estuve a la altura"

El lateral derecho, aliado de Neymar en el vestuario, buscará retos en otro lado

Dani Alves vuelve a cambiar de aires. El lateral derecho de 36 años eligió la red social Instagram para anunciar que el no será su equipo en la temporada entrante. Lo hizo con palabras de cariño, orgulloso de su tiempo en París donde ha pasado dos temporadas. Tras su salida del jugó un año en la y dos en la liga francesa. Ahora no especifica cuál es la siguiente parada.

"Hoy cierro un ciclo más en mi vida, un ciclo de victoria, de aprendizaje y de experiencias. Me gustaría agradecer a la familia del PSG por la oportunidad de construir juntos una página de la historia del club. Doy las gracias a todos y en especial al staff por el cariño, respeto y complicidad demostrada desde el primer día. Ustedes hacen este club un poco más especial", contaba el jugador.

"Les pudo disculpas si en algún momento no estuve a la altura, les pido disculpas si en algún momento cometí algún fallo. Solo intenté dar de mi lo mejor. Gracias a todos los compañeros por los momentos vividos, por las risas juntos, por los enfados también que vuestros espíritus perezosos me hicieron pasar", decía el jugador, que siempre que se expresa lo intenta hacer con un poco de humor. "Si me recuerda, que sea como el GOOD CRAZY de cada día, con una hermosa sonrisa en el rostro, con una energía pura en el alma, como un profesional trabajador y comprometido con los objetivos... como alguien que solo quiso que ustedes fueran mejores cada día y que intentó hacerles entender el verdadero significado de la palabra equipo".

Se marcha Alves y, con él, el principal aliado en el vestuario de Neymar. Los dos estuvieron juntos en el Barcelona y se reencontraron en París.