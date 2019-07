Cuatro jugadores más podrían salir antes de la pretemporada… pero no Keylor ni Bale

El Real Madrid le dará un último empujón a los traspasos antes de la gira. Zidane querría haber tenido solucionados ya los casos del galés y el tico

El comienza la pretemporada este próximo lunes, y de momento sigue teniendo 34 jugadores en nómina. Demasiados, para el gusto de Zidane. Es por ello que ya desde la presentación de Ferland Mendy, el club blanco se ha afanado por intentar adelgazar la plantilla lo máximo posible de cara al inicio de la gira por . Y lo cierto es que la Operación Salida vivirá un último empujón en estos días: hasta cuatro jugadores más podrían oficializar sus respectivas salidas de aquí al próximo día 8, una vez este miércoles por la noche se oficializó el traspaso de Raúl De Tomás al ..

Uno de ellos es Theo Hernández, que ya ha pasado los pertinentes reconocimientos médicos con el Milan. Por su parte, Real Madrid y Sevilla ya tienen acordada la cesión de Sergio Reguilón por una temporada. Por último, tanto Martin Odegaard como Borja Mayoral tienen también encarriladas sus salidas a la . El noruego, eso sí, en calidad de cedido. Cuatro operaciones que están cerca de cerrarse y que, junto con la de RDT, podrían reportar al Real Madrid algo más de cincuenta millones de euros a las arcas merengues, aproximadamente.

Otra operación que está cerca de cerrarse es la de James Rodríguez al Nápoles. Sin embargo, en este caso, no existe la misma urgencia de cara al inicio de la pretemporada. Y es que el colombiano estuvo disputando la hasta los cuartos de final, celebrados la semana pasada, con lo que nunca hubiera sido citado este lunes para la gira. El Real Madrid, sea como fuere, quiere venderle lo antes posible para que ni tenga que incorporarse a la pretemporada.

Tal y como Goal ya contaba el pasado viernes, las salidas que no llegarán a producirse antes de que el avión del Real Madrid despegue hacia Montreal serán las de Keylor Navas y Gareth Bale. Justo las dos únicas salidas en las que Zidane tenía especial interés que estuvieran ya solucionadas para entonces, según pudo saber Goal. El caso es que no es ni siquiera cuestión de tiempo, sino que sobre ambas operaciones flota a día de hoy cierto pesimismo en los mentideros merengues. No está clara la viabilidad de ninguna de ellas. De momento, ambos se incorporarán a los entrenamientos desde la semana próxima y volverán a verse las caras con el entrenador francés, que ya les dijo que no contaba con ellos para este curso.

Es especialmente sensible la situación en la portería, ya que viajarán a tierras americanas hasta cuatro porteros con opciones de quedarse en el primer equipo: Courtois, Navas, Lunin y Luca Zidane. La idea inicial del Real Madrid es que sean Courtois y Lunin los dos titulares de la plaza, pero si el costarricense no sale finalmente del club blanco, esto alteraría forzosamente los planes merengues para con su inusual póker de porteros.

En total, contando con Gareth Bale y con Keylor Navas, se espera que el Real Madrid comience la pretemporada este lunes con alrededor de 30 jugadores a falta de que el propio Zidane confeccione la lista definitiva. No se espera que acudan ninguno de los cinco jugadores en la rampa de salida antes mencionados. Tampoco Casemiro, Militao, Valverde, Jovic, Ceballos ni Vallejo, por los diferentes compromisos internacionales que han disputado este verano. Y a cambio, sí podrían sumarse algunos canteranos, incluido Takefusa Kubo, pese a que también participó de la Copa América. El objetivo del cuerpo técnico no es otro que confeccionar una convocatoria lo más ajustada posible y que, dentro de las consabidas limitaciones, no tenga que acudir ningún jugador que se sepa ya que no va a tener plaza y/o que tenga su salida encaminada. Para eso necesita también este último empujón desde las oficinas de Concha Espina a la Operación Salida.