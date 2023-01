Con un total de 19 títulos, ningún equipo en nuestro país ha ganado más competiciones que el conjunto culé.

El FC Barcelona femenino es insaciable. No se cansa de ganar ni de imponer su ley allá dónde va. Con un dominio absoluto en los últimos años, el club no deja de crecer y, con sus 19 títulos, ya se pone a la altura de los mejores de Europa, dónde el fútbol femenino tiene algo más de nivel que en España.

Y es que, en sus filas militan algunas de las mejores jugadoras del mundo, como es el caso de Alexia Putellas. La número '14' puede presumir de haberse llevado dos veces el Balón de Oro y de tener un premio 'The Best'. Pero no es sólo ella; Jenni Hermoso, Irene Paredes y Sandra Paños, también jugadoras del Barça, fueron nominadas el curso pasado al Balón de Oro y este año lo ha sido Aitana Bonmatí, que también está en la pugna por el 'The Best'. Jonatan Giráldez ha convertido estas individualidades en un gran trabajo de equipo, y de la coctelera, sólo podían salir títulos.

Cuántos títulos ha ganado el Barcelona femenino en su historia y todo su palmarés completo

El palmarés del FC Barcelona femenino se compone de 19 títulos. Ha conquistado la Liga en siete ocasiones (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2019-20, 2020-21, 2021-22), la Copa de la Reina nueve veces (1993-94, 2010-11, 2012-13, 2013-14 , 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22), han sido una vez Campeonas de Europa (2020-2021) y han alzado la Supercopa de España en dos ocasiones (2020, 2022).

Y no son sólo los títulos que ganan, sino cómo los ganan. Sin ir más lejos, actualmente en liga ocupan la primera posición puesto que han ganado los 14 partidos que han disputado con una diferencia de goles abismal: 56 a favor y cuatro en contra. Pero ya la temporada pasada demostraron que están a un nivel futbolístico superior. Ganaron la competición doméstica con 24 puntos de ventaja sobre las segundas; con pleno de victorias (30 de 30) y 159 goles a favor (media de cinco tantos por encuentro) y 11 en contra.

El jueves comenzará su oportunidad de aumentar un poquito más su ya increíble palmarés en las semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Esta 'final four' cuenta con un Clásico para abrir apetito, pero este duelo también lo dominan las culés: han ganado los siete anteriores enfrentamientos contra el eterno rival.