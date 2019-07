Cuántos extracomunitarios permite la Premier League en los equipos

Los criterios a los que se tienen que someter Manchester United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea y los equipos ingleses para conformar su plantilla

La Premier League estableció en el año 2010 una normativa con la idea de que las plantillas tuviesen más canteranos y que así los jugadores ingleses desarrollasen mejor su fútbol y tuviesen más oportunidades. Según la normativa, los clubes de la Premier están obligados a tener ocho 'homregrown players' es decir, canteranos del país. Esto incluye no solo a ingleses, sino a muchos jugadores de fuera que han pasado por las canteras inglesas. Según ese criterio, por ejemplo, Cesc Fabregas es parte de ese cupo de jugadores que se consideran 'home grown'.

La Federación Inglesa ha intentado en diversas ocasiones ampliar el cupo, ya que se ha dudado de la efectividad de la medida y subir de ocho a 12 jugadores. Además, querrían acotar más la definición para que esos jugadores extranjeros que hoy en día se cuelan en ese grupo no tengan el derecho a ocupar esos lugares.

Esta, sin embargo, no es la única barrera que tiene la Premier League con los jugadores extranjeros. A medida que los equipos de la Premier iban subiendo más y más el número de extranjeros, las autoridades no futbolísticas se empezaron a preocupar por la desnaturalización de la liga. Eso llevó a que en 1999 el Home Office, que es el ministerio del Interior, endureciese las normas para dar permisos de trabajo a los jugadores. Se decidió que los jugadores no europeos tenían que haber jugado un mínimo de un 75% de los partidos de su selección absoluta en los dos años previos en países que estuviesen entre las 70 primeras posiciones de ránking FIFA. De no hacerlo, los clubes pueden apelar.

Todo esto puede cambiar con el Brexit, especialmente si se termina llegando a una salida sin acuerdo, pero todavía es difícil determinar en qué términos quedaría la liga en caso de darse esa salida. Si no hay acuerdo lo más probable es que los jugadores de la UE, que ahora tienen garantizado su trabajo en virtud a los acuerdos suscritos, tengan que pasar un proceso similar al de los extranjeros hoy en día para conseguir sus permisos de trabajo y poder así jugar en la Premier League.