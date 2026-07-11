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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

¿Cuándo firmará Ademi su contrato de traspaso al Barcelona?

K. Adeyemi
Barcelona
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España

Último paso

El FC Barcelona ha cerrado el fichaje del delantero Karim Ademi procedente del Borussia Dortmund. Pagará 22 millones de euros fijos y hasta 7 millones en variables.

Según «Marca», el acuerdo se cerró ayer viernes por la tarde, aunque aún quedan pequeños detalles y incluir todas las cláusulas en los contratos oficiales.

El Barça ya pactó con el jugador hace días un salario anual de 12 millones de euros, según Sky Sports.

El anuncio oficial se retrasará hasta que se firmen los contratos, pues el jugador, que está en Alemania, viajará a Barcelona en los próximos días.

Tras completar los trámites y pasar el reconocimiento médico, se unirá al grupo que dirige Hans Flick, citado el lunes 13 de julio para retomar los entrenamientos. para ser presentado después como nuevo jugador del Barcelona.

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Ademi es el segundo fichaje del verano tras el de Anthony Gordon, acordado antes del Mundial por 70 millones fijos y 10 millones en variables.

La dirección deportiva sigue negociando otros fichajes, como Julián Álvarez o un delantero, João Cancelo y posibles refuerzos.

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