«¡Cualquiera que vea este Mundial es un racista!»

Nordin Blessing, locutor de FunX, ha generado polémica al afirmar en un programa de radio que seguir el Mundial de Estados Unidos implica también considerar sus aspectos sociales y políticos.

Durante la emisión, abre con una afirmación contundente: «Eres racista si vas a ver este Mundial». Así marca el tono de su argumentación.

«Hace poco tuvimos el Mundial en Catar, donde murieron miles de personas durante la construcción de los estadios», recuerda.

Luego apunta a lo que ocurre en Estados Unidos: «Se niega la entrada al árbitro somalí y se interroga durante siete horas a un jugador iraquí en la aduana».

También menciona a Irán: «Dejan jugar a la selección iraní en Estados Unidos el día del partido, ¡pero no la dejan quedarse en el país!». Los futbolistas iraníes deben salir tras cada encuentro y pernoctan en México.

«Y hay muchos aficionados a los que no se les permite entrar al país porque no obtienen visado», añade. Así, Costa de Marfil debe prescindir casi por completo de sus propios seguidores debido a la política estadounidense.

El conductor de FunX afirma que estas actitudes contradicen los valores que se predican. «Siempre hablamos de humanidad, pero cuando once hombres corren tras un balón, lo olvidamos todo».

Finalmente, se cuestiona a sí mismo y a los demás aficionados: «¡Incluido yo! ¿Qué brújula moral tenemos entonces?».