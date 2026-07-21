¿Cuál es tu plan para lidiar con Cristiano Ronaldo?... Jesus responde a la difícil pregunta

Jorge Jesus, el nuevo seleccionador de Portugal, desveló su plan respecto al capitán Cristiano Ronaldo, asegurando que seguirá siendo un símbolo del país y que su nombre permanecerá inmortalizado en la historia.

Jesus asumió el mando de Portugal en sustitución del español Roberto Martínez, tras el final del recorrido de la selección en el Mundial 2026, a manos de la selección de España, que se coronó campeona, en los octavos de final, con una derrota (1-0).

Ronaldo (41 años) fue objeto de numerosas críticas a lo largo del recorrido en el Mundial, en el que anotó 3 goles, y algunos consideraron que se había convertido en una carga para la selección portuguesa.

Jesus declaró en unas declaraciones al canal Canal 11: "Ronaldo no representará ningún problema para la selección nacional ni para mí personalmente. En cuanto a la polémica existente, cada persona tiene derecho a su opinión".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Cuando llegue el momento de tomar la decisión, hablaré individualmente con Cristiano y con todos los demás jugadores".

Y prosiguió: "Cristiano es un símbolo de Portugal, su nombre quedará inmortalizado en la historia, y disfruté mucho trabajando con él (en el Al Nassr saudí). Yo no juzgo a un jugador en función de su edad, y esto también se aplica a Cristiano".

Jesus, exentrenador del Benfica, el Al Hilal y el Al Nassr saudíes, subrayó que la lista de jugadores convocados para el primer partido de la Liga de las Naciones de la UEFA contra Gales, el 24 de septiembre, no diferirá mucho de la convocatoria del Mundial 2026.

Y explicó: "Algunos pueden pensar que el nuevo entrenador vendrá y hará muchos cambios en los jugadores. Pero eso no va a suceder. No soy ingenuo. Además, no tengo tiempo suficiente para convocar a muchos jugadores que no fueron elegidos para esta convocatoria. No hay un gran número de jugadores entre los que elegir".

Y apuntó: "Durante los próximos cuatro años, aparecerán sin duda nuevos jugadores. Y la convocatoria (para la Liga de las Naciones de la UEFA) no estará lejos de la convocatoria del Mundial 2026. Dos o tres jugadores nuevos, algo por el estilo".

Jesus aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje contundente a sus futuros jugadores, diciendo: "Si la selección nacional no ofrece un mejor rendimiento que el que ofreció en el Mundial, yo no podré ofrecer un mejor rendimiento. Mi cuerpo técnico y yo necesitamos disputar más partidos, o de lo contrario nos quedaremos aquí acariciando un sueño que nos ronda desde hace años".

Y concluyó: "Tenemos jugadores magníficos, pero no hemos logrado muchos títulos. Ganamos la Eurocopa hace diez años, y ganamos la Liga de las Naciones de la UEFA dos veces, que no es el torneo más importante, pero sí el más difícil, porque siempre te enfrentas a las mejores selecciones europeas. Solo el año pasado, las selecciones de Portugal, Francia, Alemania y España llegaron a las finales".