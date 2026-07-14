¡Cross revela el secreto del éxito de Bellingham con Tuchel!

El alemán Toni Kroos, exjugador del Real Madrid, defendió al seleccionador Thomas Tuchel y a Jude Bellingham tras la victoria de Inglaterra ante Noruega en cuartos del Mundial, y afirmó que los medios han exagerado la polémica.

En un vídeo de su programa «Kroos y Kroos: el Mundial bajo la lupa» publicado en TikTok, afirmó: «¿Quién tiene derecho a decir qué no ha funcionado si no es el entrenador? Sobre todo cuando acaba de dedicar dos minutos a hablar de la increíble mentalidad del equipo».

El exjugador alemán añadió: «Tuchel tenía toda la razón al decir que no jugaron bien. Ahora os toca Argentina, luego España o Francia. No ganaréis dos veces solo con suerte o mentalidad. Tenéis un entrenador que sabe gestionar partidos eliminatorios; lo ha demostrado en el fútbol de clubes».

Tuchel había generado polémica al afirmar tras el partido: «No estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Nos lo estamos poniendo muy difícil», lo que llevó a Bellingham a responder: «Quizá no sepa lo que es jugar en estas condiciones contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth».

Sin embargo, defendió la reacción del jugador del Real Madrid: «He estado en Miami varias veces; la humedad es insoportable. Tras jugar 120 minutos allí, solo quieres que te digan que lo has hecho mal, sobre todo si avanzas de ronda. Por eso te sientes molesto».

Kroos concluyó que no hay discordia: «Se ha exagerado; no hay diferencias reales. He oído a jugadores elogiar el discurso de Tuchel».

Bellingham, en un mensaje motivador en su cuenta de Instagram (46,8 millones de seguidores), escribió: «Seguimos en la competición. Ahora, las semifinales. ¡Tengamos fe!», previo al duelo contra Argentina.