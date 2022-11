Croacia vs. Canadá en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Croacia y Canadá, correspondiente al Grupo F del Mundial de Qatar 2022.

Croacia y Canadá se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo F del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Internacional Khalifa como escenario, se da un choque entre el actual subcampeón del mundo, frente a un rival que dejó buenas sensaciones en su debut y busca ser la sorpresa en el sector.

Los Vatreni arrancaron el campeonato con un empate sin goles ante Marruecos, resultado alejado de las expectativas para uno de los favoritos en el grupo. El equipo dirigido por Zlatko Dalic ocupa el segundo puesto en el sector, igualado con los Leones del Atlas con un punto.

Por su parte, los Canucks comenzaron con el pie izquierdo con una derrota ante Bélgica por 0-1, aunque entregaron una buena imagen ante los ojos del mundo, a pesar el penalti fallado por Alphonso Davies. El cuadro a cargo de John Herdman es sotanero en el tablero como la única selección con cero unidades.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

CROACIA - CANADÁ, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Vatreni y los Canucks, minuto a minuto.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Croacia - Canadá FECHA Domingo 27 de noviembre ESTADIO Internacional Khalifa | Doha, Qatar HORARIO 13:00 (ARG, BRA, CHI), 11:00 (COL), 10:00 (MÉX), 17:00 (ESP), 08:00 (PT), 11:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Croacia y Canadá estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

CROACIA

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Marko Livaja, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

CANADÁ

Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória y Kamal Miller; Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Eustáquio y Alphonso Davies; Tajon Buchanan; Cyle Larin y Jonathan David. DT: John Herdman.