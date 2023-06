Cristiano Ronaldo quiere a Carvalho en su equipo

William Carvalho puede ser el primer jugador que abandone el Real Betis en el mercado veraniego y lo haga rumbo a Arabia. La oferta que maneja el conjunto verdiblanco es del Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, como publica en su cuenta de twitter @Aaronvalden77. Ambos son buenos amigos y el delantero quiere que el medio forme parte de su club reforzando el centro del campo.

De hecho, según ha podido saber Goal.com fueron dirigentes del club saudí quienes se pusieron en contacto directo con el entorno del bético, instados por las recomendaciones de CR7 que tiene claro que su compañero en la selección tiene que militar en su equipo la próxima temporada.

La cifra de la operación rondaría entre los dos y medio y los tres millones por el traspaso del jugador que el año pasado renovó con la entidad heliopolitana cuando a punto estuvo de dejar la disciplina verdiblanca en libertad. A Carvalho Le ofrecen dos años y los emolumentos del jugador ascenderían a los cinco millones netos por temporada, una cifra que seduce al jugador que estaría ante el último gran contrato de su carrera profesional.

El portugués es una de las piezas importantes dentro del sistema de Pellegrini.

El técnico chileno es quien más rendimiento ha sabido sacarle a un jugador que tiene una calidad excelsa pero que resulta muy intermitente durante las temporadas. Pellegrini ha sabido encontrar ese equilibrio en el futbolista pero el medio tiene la intención firme de que su camino tome otra dirección que no es la del Benito Villamarín y las próximas jornadas pueden ser decisivas.



No sería la primera vez que el Al Nassr quiere pescar esta temporada en el Real Betis. Hace algunos fechas varios medios saudíes publicaban informaciones sobre una oferta del equipo de Cristiano a Manuel Pellegrini. El propio entrenador aseguraba que le quedan dos años más de contrato y “ojalá los pueda cumplir. Ojalá el equipo siga creciendo y avanzando para no decepcionar las expectativas de la gente.

En el futuro es muy difícil saber lo que puede pasar, me quedan dos años y no veo ningún motivo por el que no continuar. Siempre hay rumores, opciones que pueden ser alternativa, lo que siempre es motivo de orgullo para un técnico, pero reitero que estoy muy contento y espero terminar mi contrato aquí", señaló el chileno a la conclusión del partido ante el Valencia en el cierre de temporada.