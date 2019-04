Coutinho: "Volver a Inglaterra no entra en mis planes"

El jugador brasileño del Barcelona dice estar en "el mejor equipo de España".

Philippe Coutinho ha perdido peso en el . Tras una primera temporada de aprobado, el brasileño se ha estancado en su segundo curso en el conjunto blaugrana, hasta el punto de perder 'su sitio' en el once en favor de Ousmane Dembélé.

De ahí que suenen las sirenas de una posible marcha en verano, algo que él, sin embargo, no contempla: "Esta es mi segunda temporada en el Barcelona. He ganado títulos, pero siempre he sido un jugador ambicooso y exigente. Quiero más y más. Quería jugar en el fútbol español y ahora estoy en el mejor club de . ¿Qué más puedo pedir?", dice el brasileño a 'Mirror'.

No contempla una salida Coutinho y, mucho menos, una vuelta a ahora mismo: "Ahora estoy centrado unicamente en el Barcelona. Volver a Inglaterra no entra en estos momentos en mis planes".

El duelo contra el United, un partido especial

Sí volverá a las islas, aunque solo para verse las caras con el Manchester United en los cuartos de final de la . Un choque con significado especial para el que fuera jugador del : "Sé que los partidos contra el son especiales. Será normal que los aficionados del United nos abuchen a mi y a Luis Suárez. Eso es normal en Old Trafford debido al equipo en el que jugabamos nosotros. Si el Barcelona elimina al United de Europa, será una doble satisfacción personal para mí", afirma Philippe.

Un Coutinho que avisa del peligro del United, a la vez que asegura que hubiera preferido encontrarse al equipo de Klopp en una posible final: "El Manchester United tiene un gran portero y grandes jugadores en ataque. Pogba y Lukaku son capaces de hacer daño a cualquier defensa y Pogba, en particular, es un gran jugador. Sería un sueño volver a jugar en Anfield, una explosión de sentimientos diferentes, estoy seguro. Pero tengo que ser honesto y decir que hubiera preferido encontrarme con el Liverpool solo en la final", finaliza Coutinho.