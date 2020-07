Coutinho mira a la Premier League y ya ha sido ofrecido al Arsenal y al Newcastle

Los clubes ingleses son los únicos que pueden pujar por el brasileño, que ya está siendo ofrecido a potenciales candidatos a incorporarle.

MERCADO

Philippe Coutinho ha sido ofrecido al y al Newcastle según ha podido saber Goal. Se conoce que el brasileño no seguirá en el y la directiva del club azulgrana asume que, descartado un Bayern que ya comunicó hace meses que no ejercería la cláusula de compra de 80 millones de euros, sólo los clubes de la Premier League pueden ofrecerle mantener su salario y poner sobre la mesa una cantidad que minimice las pérdidas de tan mala operación, tanto en lo económico como en lo deportivo.

El club le trasladó hace semanas a los apoderados de Coutinho que le buscaran equipo y, de momento, el jugador ha sido ofrecido a los mencionados clubes ingleses, que en todo caso todavía no se han pronunciado al respecto, a la espera como están de aclarar su propia situación en el corto y el medio plazo.

Arsenal y Newcastle, pendientes de aclarar su futuro financiero

El Arsenal no tomará ninguna decisión multimillonaria hasta no saber si disputa finalmente competición europea. Los gunners ocupan en estos momentos la novena posición de la tabla a cinco puntos de las posiciones de y a nueve de las de y cualquier incororación en términos tan elevados como los que plantea la incorporación de Coutinho invita a la precaución.

El Newcastle, por contra, espera poder dar un salto de calidad con la llegada de PCP Capital Partners, un fondo de capital saudí que debe convertir al club magpie en uno de los más potentes del campeonato inglés. Sin jugadores de renombre todavía, es una de las posibilidades que toma más fuerza pero, como en el caso del Arsenal, todavía no ha dado respuesta al ofrecimiento de Coutinho.

Coutinho, sin opciones de seguir en el Barcelona

Lo único claro, pues, es que Coutinho no seguirá en el Barcelona la próxima temporada a pesar de que el entrenador, Quique Setién, no vea con malos ojos su continuidad en una plantilla de sólo dieciocho jugadores -dos de los cuales son porteros, no obstante- la próxima temporada, pero eso es algo que no sucederá por una cuestión no tanto deportiva, que también, como económica.

Por un lado, el Barcelona no puede pagarle su elevado salario y, por el otro, necesita ingresar un buen pellizco para ofrecer después una oferta lo suficientemente satisfactoria al por Lautaro Martínez. A la espera de novedades, pues, el futuro de Coutinho pasa por su regreso a la Premier League y eso es algo que se da por hecho tanto desde las oficinas del Camp Nou como desde el entorno del jugador.