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Jeroen StekelenburgNOS
Jonathan van Haaster

Traducido por

Confirmado: el partido Túnez-Países Bajos comenzará a esta hora

Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
World Cup

Ya se conoce la hora de inicio del partido entre la selección holandesa y Túnez. Aunque el mal tiempo amenazaba con aplazar el último encuentro de la fase de grupos de Holanda, eso no ocurrirá.

«Se ha comunicado que el partido comenzará tal y como estaba previsto», informa el reportero de la NOS Jeroen Stekelenburg desde Kansas City, donde se disputará el encuentro.

El partido empezará a la 01:00 (hora de los Países Bajos). «Es increíble ver el campo. Ha llovido mucho, pero ahora no hay ni un charco».

«De hecho, el campo está en perfectas condiciones, así que todo comenzará a la 01:00», concluye Stekelenburg.



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