Concachampions 2019: partidos, fechas, horarios y transmisión

Cuatro instituciones del Máximo Circuito disputarán el máximo torneo de la zona.

Ya pasó tiempo de aquel campeonato de Chivas en la Concacaf Liga de Campeones 2018 en la que venció en definición por penales al Toronto en el Estadio Akron. Ahora hasta algunos de los protagonistas se encuentran del otro lado y una nueva historia se escribirá en la versión 2019, en la que el equipo campeón buscará el boleto para el Mundial de Clubes.

En Goal te damos los detalles de esta competencia, en la cual 16 escuadras pelearán entre sí desde la etapa de octavos de final a duelos de ida y vuelta.

¿CUÁLES SON LOS ENFRENTAMIENTOS DE OCTAVOS DE FINAL?

LIGA MX:

Tigres (campeón del Apertura 2017)

(campeón del Apertura 2017) Monterrey (subcampeón del Apertura 2017)

(subcampeón del Apertura 2017) Santos (campeón del Clausura 2018)

(campeón del Clausura 2018) Toluca (subcampeón del Clausura 2018)

MLS:

Sporting Kansas City (campeón Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017)

(campeón Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017) Houston Dynamo (campeón Open Cup 2018)

(campeón Open Cup 2018) Atlanta United

Toronto FC (campeón del Campeonato Canadiense 2018)

(campeón del Campeonato Canadiense 2018) NY Red Bulls o Portland Timbers

COSTA RICA:

Saprissa (mejor campeón de la Primera División de Costa Rica 2017-18)

(mejor campeón de la Primera División de Costa Rica 2017-18) Herediano (campeón de Liga Concacaf)

GUATEMALA:

Guastatoya (ganador del Repechaje de la Liga Nacional en Guatemala)

HONDURAS:

Marathón (mejor Campeón de la Primera División de Honduras 2017-18)

PANAMÁ:

Atlético Independiente (mejor Campeón de la Primera División de Panamá 2017-18)

EL SALVADOR:

Alianza (bicampeón y lider de tabla acumulada Primera División de El Salvador 2017-18)

CARIBE:

Pantoja (campeón del Campeonato de Clubes del Caribe 2018, procedente de Dominicana)

Todavía faltan definir un boleto más para la MLS: el mejor puntaje acumulado de las temporadas regulares de 2017 y 2018, y el monarca de la Copa MLS 201. Si Atlanta United es campeón, el pasaje será para NY Red Bulls, pero en caso de que lo sea Portalnd Timbers, ellos tendrán el último cupo. Cabe destacar que los cuadros mexicanos no podrán cruzarse hasta las semifinales.

¿CUÁNDO?

Con el cambio de formato desde la edición anterior, ahora el certamen sólo dura tres meses: irá de febrero a abril del 2019. Esta es la agenda del certamen:

Martes 19 de febrero

19:00 | Saprissa vs Tigres

19:00 | Independiente vs Toronto

21:00 | Guastatoya vs Houston Dynamo

Miércoles 20 de febrero

19:00 | Marathón vs Santos

19:00 | Pantoja vs New York Red Bulls

21:00 | Alianza vs Monterrey

Jueves 21 de febrero

19:00 | Sporting Kansas vs Toluca

21:00 | Herediano vs Atlanta United

Martes 26 de febrero

19:00 | Houston Dynamo vs Guastatoya

19:00 | Toronto vs Independiente

21:00 | Tigres vs Saprissa

Miércoles 27 de febrero

19:00 | New York Red Bulls vs Pantoja

19:00 | Santos vs Marathón

21:00 | Monterrey vs Alianza

Jueves 28 de febrero

19:00 | Atlanta United vs Herediano

21:00 | Toluca vs Sporting Kansas

Marzo

5-7 | Ida cuartos de final

12-14 | Vuelta cuartos de final

Abril – mayo

2-4 | Ida semifinales

9-11 | Vuelta semifinales

23-25 | Ida final

30-2 | Vuelta final

CÓMO VERLO

En México, la cadena FOX Sports es la encargada de transmitir la Concachampions; en internet a través de la aplicación Fox Sports Play.