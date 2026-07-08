Con Messi y sin Egipto, Marruecos y Argentina lideran el once ideal de octavos

Marruecos y Argentina lideran el once ideal de octavos del Mundial 2026, sin jugadores de Egipto.

Ocho equipos alcanzaron los cuartos de final: Marruecos venció 3-0 a Canadá y Argentina superó 3-2 a Egipto.

Tras los octavos, la web de estadísticas «SofaScore» publicó su once ideal, sin jugadores eliminados, incluidos los egipcios.

Solo Marruecos y Argentina aportaron tres jugadores cada una: Achraf Hakimi y Nasser Mazraoui como laterales, y Ezzedine Ounahi en el centro del campo.

Por Argentina destacaron Lionel Messi (9,3), Cristian Romero y Leandro Paredes.

Completan el once un portero suizo (Gregor Kobel), un defensa francés (Dayot Upamecano), un centrocampista inglés (Jude Bellingham), un belga (Charles De Ketelaere) y un delantero noruego (Erling Haaland).

La selección española, pese a avanzar a cuartos tras ganar 1-0 a Portugal, fue la única sin representantes en este once.