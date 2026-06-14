Con aroma a Liverpool, Van Dijk marca su primer gol en el Mundial

El holandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, marcó su primer gol en un Mundial al vencer a Japón en la madrugada del lunes, en la primera jornada del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El central marcó de cabeza en el 50, tras un centro perfecto de su compañero en el Liverpool Ryan Gravenberch, para poner el 1-0.

Sin embargo, Kito Nakamura empató para Japón en el 57’ con un disparo desde fuera del área.

Criscencio Samferrel devolvió la ventaja a Holanda con un disparo con efecto desde la derecha (2-1).

Es el primer tanto de Van Dijk en un Mundial, tras jugar cinco partidos en Catar 2022 sin anotar y después de que Holanda se ausentara en 2018.

Ambas selecciones integran el Grupo F junto a Túnez y Suecia.