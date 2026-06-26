Con 64 selecciones, EE. UU. considera organizar el Mundial 2038

Estados Unidos acoge por segunda vez la fase final del Mundial masculino, tras 1994.

El director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial ha anunciado que el país podría presentar su candidatura para 2038.

En 2026, el país acogerá el torneo junto a Canadá y México, con 48 equipos, y la FIFA evalúa ampliarlo a 64 a partir de 2030.

«Si el Mundial llegara a tener 64 selecciones, Estados Unidos podría organizarlo», afirmó Andrew Giuliani a la BBC.

Y añadió: «Primero superemos esta edición del Mundial, que finaliza el 19 de julio, y después podremos presentar una candidatura para acoger la edición de 2038 o cualquier otra».

Giuliani añadió que ya habló con el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de organizar otro Mundial.

Y concluyó: «No hay país mejor preparado que Estados Unidos, y eso se nota en las redes sociales».

La edición de 2038 será la próxima con plazo de candidaturas.

La de 2030 será conjunta en Marruecos, España y Portugal, y la de 2034 en Arabia Saudí.