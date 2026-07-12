El Borussia Dortmund se pronunció este domingo sobre el posible fichaje de Karim Ademi por el Barcelona.

El club alemán informó en su cuenta de «X» que Karim Ademi y Kjel Watten no realizarán hoy las pruebas de rendimiento, pues tienen permiso para negociar su traspaso a otros equipos.





Según medios españoles, el Barça ya acordó con el Dortmund el fichaje por 22 millones fijos más 7 en variables.

El Barça ya acordó con el jugador un salario de 12 M€ anuales, según Sky Sports.

El anuncio oficial se retrasará hasta que se resuelvan los últimos detalles; el delantero permanece en Alemania a la espera de viajar a Barcelona, y se espera que todo se cierre a principios de la próxima semana.

Tras completar los trámites y el reconocimiento médico, se unirá al grupo que dirige Hans Flick, citado el lunes 13 de julio para retomar los entrenamientos. para ser presentado después como nuevo jugador del Barcelona.

Ademi es el segundo fichaje del verano tras Anthony Gordon, adquirido por 70 millones fijos más 10 millones en variables.