El Atlético de Madrid, diez veces ganador de la Copa del Rey, y el Barcelona, actual campeón, se enfrentan aquí en el partido de ida de las semifinales.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Atlético de Madrid contra el Barcelona, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del partido Atlético de Madrid contra Barcelona

Copa del Rey - Copa del Rey Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid contra el Barcelona comenzará el 12 de febrero de 2026 a las 15:00 EST y a las 20:00 GMT.

Previa del partido

El Atlético de Madrid de Diego Simeone ha mostrado una inusual irregularidad en 2026, ganando solo cuatro de sus diez partidos en todas las competiciones de este año natural.

El Barcelona sigue en busca del cuádruple y está a solo tres partidos de revalidar su título de la Copa del Rey. Es impresionante que el 32 veces ganador haya llegado a las semifinales de esta competición en 13 de las últimas 16 temporadas.

Estadísticas clave, lesiones

Johnny Cardoso y Pablo Barrios no estarán disponibles para el Atlético.

Andreas Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha y Marcus Rashford no estarán disponibles para el Barcelona.

El Barcelona ha ganado ocho de los últimos diez enfrentamientos directos (1 empate y 1 derrota), y además permanece invicto en sus últimos ocho enfrentamientos de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (6 victorias y 2 empates).

El Barça ha ganado sus últimos seis partidos en todas las competiciones, marcando al menos dos goles en cada una de esas victorias.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

