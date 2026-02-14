Goal.com
Primera División
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoReal Sociedad
Cómo ver el partido de hoy entre el Real Madrid y la Real Sociedad de LaLiga: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad, así como la hora de inicio y las noticias sobre los equipos.

El Real Madrid está decidido a hacerse con el primer puesto de La Liga con una victoria contundente sobre la Real Sociedad, lo que supondría una presión directa sobre su acérrimo rival, el FC Barcelona.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Real Madrid contra la Real Sociedad, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

EE. UU.Fubo EE. UU.
Reino UnidoPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
CanadáTSN+
IndiaFanCode
África meridional/subsaharianaSuperSport
MalasiabeIN Sports Malasia
Oriente MediobeIN Sports MENA

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del Real Madrid vs Real Sociedad

crest
Primera División - Primera División
Estadio Bernabeu

El Real Madrid y la Real Sociedad darán el saque inicial el 14 de febrero de 2026 a las 20:00 GMT y a las 15:00 EST.

Previa del partido

El Real Madrid se encuentra en su mejor momento en La Liga, tras haber ganado sus últimos seis partidos en la máxima categoría del fútbol español, incluida la reciente victoria por 2-0 sobre el Valencia. Actualmente en segunda posición en La Liga, los blancos ascenderán a lo más alto de la clasificación si vencen al Real Sociedad, ya que el actual líder, el FC Barcelona, se enfrentará al Girona el lunes.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRIDGetty Images

Por su parte, la Real Sociedad lleva siete partidos sin conocer la derrota en La Liga y buscará su segunda victoria consecutiva sobre el Madrid. Los blanquiazules también reforzarán sus opciones de quedar entre los seis primeros si consiguen la victoria en el Estadio Santiago Bernabéu.

Lesiones, estadísticas clave

Real Sociedad v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images

El Real Madrid afronta su crucial partido de Liga contra la Real Sociedad con una plantilla mermada, ya que no podrá contar con los jugadores clave Éder Militão, Jude Bellingham y Rodrygo debido a problemas en los isquiotibiales, aunque Vinícius Júnior regresa tras cumplir su sanción y se espera que Kylian Mbappé pueda jugar tras recuperarse de una reciente lesión de rodilla.

Por su parte, la Real Sociedad no podrá contar con los jugadores clave Takefusa Kubo y Ander Barrenetxea, además de Luka Sučić, debido a lesiones, mientras que Brais Méndez está sancionado, lo que supone una presión adicional para el equipo de Pellegrino Matarazzo a pesar de su buen estado de forma reciente.

El Real Madrid permanece invicto en sus dos últimos encuentros contra la Real Sociedad, con dos victorias consecutivas en esos partidos. 21 páginas web

La última vez que la Real Sociedad ganó en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid fue en enero de 2019 (en un partido de La Liga).

El equipo blanco y azul no ha conseguido ninguna victoria allí en ninguna competición desde entonces, y el Real Madrid ha ganado los siguientes encuentros en casa, incluido el más reciente, con un resultado de 2-0 en mayo de 2025.

Noticias del equipo y plantillas

Real Madrid contra Real Sociedad alineaciones probables

Real MadridHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestRSO
1
T. Courtois
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
12
T. Alexander-Arnold
17
R. Asencio
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
10
K. Mbappe
1
A. Remiro
2
J. Aramburu
3
A. Munoz
31
J. Martin
5
I. Zubeldia
18
C. Soler
15
P. Marin
4
J. Gorrotxategi
8
B. Turrientes
17
Sergio Gómez
10
M. Oyarzabal

4-2-3-1

RSOAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Álvaro Arbeloa

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Matarazzo

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

RSO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

RMA

Últimos partidos

RSO

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

8

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo.
  2. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense).
  3. Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto.
  4. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor:

  • Smart TV y Fire Stick: la mayoría de los televisores y dispositivos basados en Android, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, tienen aplicaciones VPN nativas. Solo tienes que buscar tu proveedor de VPN en la tienda de aplicaciones de tu televisor, iniciar sesión y conectarte como lo harías en tu teléfono.
  • Apple TV, Roku y consolas: estos dispositivos a menudo no admiten aplicaciones VPN directas. La solución más sencilla es utilizar Smart DNS ( que suele encontrarse en la configuración de tu cuenta VPN) o duplicar/transmitir la transmisión desde tu teléfono o portátil conectado a la VPN a tu televisor.

