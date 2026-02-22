Cómo ver el partido de hoy entre el Barcelona y el Levante de LaLiga: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Barcelona contra el Levante, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del Barcelona vs Levante

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido de hoy entre el Barcelona y el Levante comenzará a las 15:15 del 22 de febrero de 2026.

Previa del partido

Getty Images

El Barcelona regresa al Spotify Camp Nou este domingo, 22 de febrero de 2026, con la intención de poner fin a una inusual mala racha. Tras dos semanas difíciles en las que ha perdido el liderato de la tabla, los hombres de Hansi Flick se enfrentan a un Levante desesperado por escapar de la zona de descenso.

Por primera vez esta temporada, hay rumores de preocupación en Cataluña. El Barcelona ha perdido sus dos últimos partidos: una dura derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, seguida de una derrota por 2-1 en la liga ante el Girona. Estos resultados han permitido al Real Madrid adelantarlo, dejando al Barça en segundo lugar y a dos puntos del líder.

El Levante, por su parte, está viviendo una campaña de pesadilla. Situado en el puesto 19, no ha marcado en tres de sus últimos cuatro partidos de liga y viene de perder por la mínima (1-0) ante el Villarreal. Históricamente, este es su rival más temido: el Levante ha perdido los 16 partidos que ha disputado en Barcelona en la Liga, todo un récord en la competición.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el Barcelona vs Levante

NordVPN

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borrar caché: A veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comience a ver la retransmisión: vaya al sitio web y a la aplicación de su emisora y disfrute del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: