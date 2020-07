¿Cómo usar Chivas TV? Precio, qué partidos pasa y cómo bajar la app

La plataforma de internet transmite en exclusiva toda la actividad del Guadalajara tanto de primera división como femenil y divisiones inferiores.

En el 2016, Chivas dio un golpe de autoridad al anunciar que no renovarían el contrato de derechos de transmisión con Televisa y transmitirían sus partidos a través de una plataforma denominada Chivas TV. Cuatro años después, la misma se encuentra en activo como medio oficial del Guadalajara.

Fue en un inicio cuando presentó diferentes fallas, pero con el tiempo fue consolidándose digitalmente. Aunque también el precio fue un poco caro al principio, terminó por ser accesible para los seguidores. Ahora, con Izzi como única cablera para transmitir los partidos del Rebaño, apunta a que la plataforma sería la responsable de emitirlos en internet para el Apertura 2020 aunque aún no hay una confirmación al respecto.

TV es la responsable de llevar diferentes juegos hasta los hogares de sus suscriptores, material exclusivo, entrevistas, detrás de cámaras, acción en vestidores, videos de entrenamientos entre otros aspectos.

Dentro del equipo de transmisión para los partidos, cuentan con rostros experimentados como Adan Vega Barajas, conocido por su trabajo en TV Azteca, Gabriel Sainz por su trabajo en TUDN Radio y Édgar Martínez que consolidó Univisión Deportes en la . A ellos se les han sumado rostros jóvenes como Enrique Noriega, Fernando Giaccardi, Javier Quezada y Arantza Fernández.

En Goal te contamos más sobre ella.

PRECIO

La plataforma tiene un costo de 39 pesos al mes que significa tener acceso a todos los contenidos digitales que se encuentren en ella.

¿QUÉ PARTIDOS PASAN?

El artículo sigue a continuación

Al momento no se conocen los partidos del Apertura 2020 de la que tendrá Chivas TV, sin embargo tendrá los del Tapatío de la Liga de Expansión, Chivas Femenil y los equipos Sub 20 y Sub 17.

¿CÓMO BAJAR LA APP?

En internet está disponible en su página web mientras que en Android y App Store está como Chivas TV.