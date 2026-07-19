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¿Cómo se puede parar a Messi?… Roberto Carlos responde

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La leyenda brasileña habla antes de la final del Mundial

La leyenda brasileña Roberto Carlos compareció brevemente ante la prensa antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Esta tarde, en el estadio MetLife de Nueva York, España buscará su segundo título, mientras que Argentina aspira a su cuarta Copa del Mundo.

En una entrevista con «beIN Sports», le preguntaron a Carlos cómo detener a Messi, y respondió riendo: «Es imposible pararlo».

Y añadió: «Messi es el mejor jugador del mundo desde hace mucho tiempo; quizá España empiece con un plan táctico, pero es difícil mantenerlo y que funcione frente a él».

Sobre el Mundial, que por primera vez tiene 48 selecciones, el exjugador del Real Madrid afirmó: «Felicitamos a la FIFA por el nuevo formato y por el éxito del torneo; nos ha permitido descubrir nuevas selecciones como Curazao, Haití y Cabo Verde. Esto es fútbol moderno».

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