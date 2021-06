Santiago Ormeño y el reto de demostrar que hay vida después de Paolo Guerrero

El delantero de León fue convocado para disputar la Copa América 2021, pero solo será considerado a partir del segundo partido de Perú.

La sombra de Paolo Guerrero es demasiado grande en la Selección peruana. La ausencia de su nombre es incluso aún más llamativa que los 23 que integran la nómina de Ricardo Gareca, quien afronta la Copa América 2021 con la esperanza de levantar la moral de un equipo que deambula por las Eliminatorias Sudamericanas.

El legendario delantero tiene 39 goles con la Selección, números que lo convierten en el goleador histórico de la Bicolor. Sin embargo, el Tigre está obligado a demostrar que la vida no empieza ni termina en Guerrero, por lo que ha citado a un relevo inesperado para el ataque de Perú: Santiago Ormeño, reciente contratación de León.

Aunque se dio a conocer en la eLiga MX durante el inicio de la pandemia de COVID-19 en México, Ormeño se ha convertido en uno de los principales referentes del Puebla. El delantero tuvo una destacada participación en el Guardianes 2021, llevando a la Franja a consolidarse como la revelación del torneo y llegar a las semifinales.

Ormeño es de nacionalidad mexicana y pudo ser convocado por el Tata Martino, pero también cuenta con pasaporte peruano y fue el país sudamericano el que se movió más rápido para contar con sus servicios. No obstante, todavía no ha debutado con la Bicolor y esto supone un gran obstáculo para ganarse un puesto en el once.

¿Cuál será su rol?

Pese a su buen presente en el futbol mexicano, Ormeño no es la primera opción del Tigre Gareca. El delantero apenas ha tenido contacto con sus nuevos compañeros y debe pasar por el debido proceso de adaptación, por lo que, al menos en principio, tendrá un rol secundario en el seleccionado peruano.

En ese sentido, Gianluca Lapadula será la principal referencia ofensiva de la Bicolor en la Copa América. El de Benevento estará acompañado de Carrillo, Cueva y Peña en el habitual 4-2-3-1 de Gareca, dejando pocas opciones para la participación de otro hombre de área, como es el caso de Ormeño.

¿Qué dijo Gareca?

El Tigre se pronunció sobre la situación de Ormeño y lo que espera de él en esta Copa América. Aunque reconoce la enorme expectativa que hay sobre su debut con la Selección, Gareca dejó muy claro que lo tomará en cuenta a partir del segundo partido, por lo que no estará presente en el debut contra Brasil.

"La incorporación de Ormeño se ha generado expectativa. Está haciendo un proceso de recuperación para tratar de ponerse de la mejor manera. Veremos la posibilidad que a partir del segundo partido esté en sus mejores condiciones. Lo han recibido muy bien los muchachos. Esperemos que se integre lo más rápido posible al grupo”, explicó el Tigre.

¿Cómo jugaría Perú con Ormeño?

La presencia de Ormeño en el once inicial pasa, necesariamente, por ocupar el puesto de Lapadula. Gareca no tiene contemplado jugar con dos hombres de área, al menos desde el inicio. En ese sentido, el nuevo delantero de León puede ser la punta de lanza de un ataque que conformarían otros elementos como Carrillo, Peña y Cueva.