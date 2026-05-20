Cómo comprar entradas para Colombia vs. R. D. del Congo: precios, info del Estadio Akron y más

La selección colombiana viaja a México para un decisivo partido contra la República Democrática del Congo, encuentro clave del Grupo K en el Mundial 2026.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta el calendario de Colombia en la Copa del Mundo 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 24 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 28 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Partidos de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 24 de junio de 2025 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 28 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Colombia vs. República Democrática del Congo en Guadalajara, los precios actuales resultan atractivos para quienes quieren vivir este duelo intercontinental. Se espera alta demanda para este partido del Grupo K.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 375 y 450 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (Nivel superior): 375 $ – 800 $

Categoría 2 (nivel medio): 850–1250 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.300 $ – 2.800 $

Hospitalidad/VIP: 697 $+

Los precios pueden variar según la demanda. Guadalajara es una de las ciudades más apasionadas por el fútbol del país anfitrión, por lo que se espera una demanda local muy alta. Adquirir pronto las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que deseen presenciar este encuentro de alto nivel en el Estadio Akron.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Akron

El recinto de Zapopan, conocido como Estadio Akron (Estadio de Guadalajara para el torneo), es una joya de la arquitectura mexicana y casa del histórico C.D. Guadalajara.

Ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, su diseño en forma de volcán, con un exterior verde inclinado, lo integra al paisaje.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 48 000 espectadores.