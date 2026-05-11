Cómo comprar entradas para Brasil-Argentina: precios, estadio y más

Sería un sueño para los aficionados ver a Brasil y Argentina enfrentarse en la eliminatoria del Mundial de 2026 en Norteamérica.

No se ven en una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando un gol tardío de Claudio Caniggia dio el pase a Argentina ante 60 000 aficionados en Turín.

Si se ven las caras este verano, la demanda de entradas será estratosférica. En GOAL te contamos cómo conseguirlas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se jugaría Brasil-Argentina en el Mundial 2026?

Por ahora no hay ningún encuentro programado entre ambas selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Al estar en grupos distintos, no se verían hasta las eliminatorias.

Para que esto ocurra, ambos deben superar la fase de grupos y cruzarse en octavos, cuartos, semifinales o la final.

Partidos de Brasil en el Mundial 2026

Brasil ha ganado el trofeo en cinco ocasiones, un récord, pero no lo logra desde 2002. Su objetivo será empezar con buen pie en Norteamérica este verano y su calendario en el Grupo C es el siguiente:

Fecha Calendario Lugar Entradas Sábado, 13 de junio Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Miércoles 24 de junio Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium (Miami) Entradas

Partidos de Argentina en el Mundial 2026

Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la altísima demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de 2026?

La FIFA ha fijado precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Qué esperar del Brasil vs. Argentina?

Desde 1914 se han enfrentado 115 veces. Estos son los últimos diez resultados:

Fecha Calendario Resultado Lugar Marzo de 2025 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs. Brasil 4-1 Estadio Más Monumental, Buenos Aires Noviembre de 2023 Clasificatorio para el Mundial: Brasil vs Argentina 0-1 Maracaná (Río de Janeiro) Noviembre de 2021 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs. Brasil 0-0 Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) Julio de 2021 Final de la Copa América: Brasil 0-1 Argentina 0-1 Maracaná (Río de Janeiro) Noviembre de 2019 Superclásico de las Américas: Brasil 0-1 Argentina 0-1 Estadio de la Universidad Rey Saud (Riad) Julio de 2019 Copa América, semifinales: Brasil 2-0 Argentina 2-0 Estadio Mineirão (Belo Horizonte) Octubre de 2018 Superclásico de las Américas: Argentina vs Brasil 0-1 Estadio King Abdullah Sports City (Yeda) Junio de 2017 Superclásico de las Américas: Brasil vs. Argentina 0-1 MCG (Melbourne) Noviembre de 2016 Clasificatorio para el Mundial: Brasil vs. Argentina 3-0 Estadio Mineirão (Belo Horizonte) Noviembre de 2015 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil 1-1 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán: