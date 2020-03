¿Cómo afectará el parate por el coronavirus a los clubes?

El fútbol entró en receso en casi todo el mundo y en Sudamérica empieza a aparecer la preocupación por la economía.

Cuando hace unos pocos días trascendió el rumor de la posible incorporación de Edinson Cavani a Boca, el interrogante se disparó solo: ¿cómo alguien puede considerar un trascendido en este contexto pandémico como algo más que un mero delirio? Horas antes, un periodista le preguntó en televisión abierta a Alberto Fernández qué pasaría con el fútbol argentino. "Puede esperar", fue la escueta respuesta del Presidente de la Nación. Y el fútbol espera. Pero, ¿y los clubes?

El alcance económico que tendrá el cese de actividades no esenciales es difícil de evaluar. Pocos economistas se animan a presagiar qué sucederá en la economía local, mucho menos en la global. En esa misma línea se encuentran las instituciones deportivas, que en su mayoría pusieron rápidamente a disposición de los gobiernos sus instalaciones para distintas necesidades, pero que poco saben cuánto impactará en su día a día tener las puertas cerradas.

Las implicancias del parate difieren, por supuesto, en cada caso y es incomparable una institución que maneja grandes presupuestos con otra de bajos recursos. Sin embargo, la problemática surje de la misma falta de ingresos. Por ejemplo: el Xeneize podrá sostener su estructura, entre la que se encuentran sus empleados además de los deportistas profesionales y semiprofesionales, en parte gracias a la gran masa societaria que posee y sus millonarios sponsors, pero se perderá de percibir las importantes sumas que le deja la televisación, tanto por la Copa de la Superliga como por la . Es esa suma -la de las televisoras-, en conjunto con no tener venta de entradas y de publicidad por partido, lo que golpeará más fuerte a los más chicos.

Más equipos

El artículo sigue a continuación

En comenzaron a negociar con Turner, la tenedora de derechos, para intentar llegar a una solución. "Las conversaciones con la empresa han sido oportunas y muy útiles, y creemos que es necesaria una mirada conjunta de la actividad para abordar y defender adecuadamente los intereses de los clubes", expresó Sebastián Moreno, presidente de la ANFP. Las pérdidas se estiman millonarias: y , por ejemplo, creen que no contarán con entre 300 y 400 millones de pesos.

En , entre tanto, el miedo es que no se llegue a pagar siquiera los salarios de los futbolistas por la inactividad y la imposibilidad del expendio de tickets. "Algunos clubes están incumpliendo las normas que decretó el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Trabajo y le están pidiendo a los futbolistas que acepten un cambio contractual y poder rebajar los salarios", denunció en un comunicado la Asociación Colombiana de Futbolistas.

Si de fútbol se trata, no hay fechas de retorno. No se sabe cuándo se continuará -ni si es que se continuará- con competencias locales, que a su vez impactará en las clasificaciones a los certámenes internacionales -que tendrán algo más de aire para programarse por ser anuales-. Sí se sabe, sin embargo, que la Copa América se celebrará en 2021, con lo cual habrá más tiempo disponible para readecuar los fixtures. En ese sentido es que se dilatan, entonces, las posibles ventanas de mercados de pases, amén de la posibilidad económica de incorporar o no, que dependerá individualmente de cada uno, salvo que se tomen medidas para controlarlo.