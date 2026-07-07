Colina responde a las dudas de Trump

La Comisión de Árbitros de la FIFA reafirmó su apoyo al árbitro brasileño Rafael Klaus tras las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo tildó de «sospechoso» por expulsar al delantero Folarin Balogun en el Mundial 2026.

Trump intervino para que se anulara la suspensión de un partido, lo que permitió a Balogun jugar los octavos contra Bélgica.

Klaus había expulsado al jugador tras una entrada sobre Tarik Maharmovich, defensa de Bosnia y Herzegovina, tras consultar el vídeoarbitraje, aunque luego se revocó la sanción.

Trump afirmó que la jugada «no merecía ser sancionada» y añadió: «Los dos jugadores corrían a toda velocidad y chocaron; en una situación así, no se puede poner el pie deliberadamente sobre el de otro jugador».

Y añadió: «Esta decisión suscita dudas. Si miráis su historial... No quiero generar polémica, pero hay dudas».

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Colina responde

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, respondió con un comunicado oficial en el que defendió al árbitro brasileño y reafirmó la confianza de la federación en él.

Según Sport Bible, Colina afirmó: «La FIFA reconoce a Rafael Klaus como uno de los árbitros profesionales más destacados del mundo y como un miembro importante del equipo arbitral del Mundial. A lo largo de su carrera ha demostrado el máximo nivel de profesionalidad e imparcialidad».

Además, recordó que «Klaus participa en la fase final del Mundial por segunda vez, tras haber arbitrado en Catar 2022. Es un árbitro con gran experiencia y muy respetado, y seguimos depositando en él toda nuestra confianza».

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Esta polémica llega en un momento en el que Collina ha impulsado nuevas medidas para reducir las simulaciones y las pérdidas de tiempo, aunque algunas decisiones han generado debate por lagunas en la aplicación del reglamento.

También se criticó el arbitraje del Paraguay-Francia, donde el exarquero Joe Hart señaló expulsiones no mostradas.

Aunque Estados Unidos recuperó a Balugon tras anularse su sanción, perdió 4-1 ante Bélgica y quedó eliminado del Mundial 2026.

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