«Cobra tu sueldo»... Scaloni arremete contra los árbitros del partido contra Inglaterra

En las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el seleccionador Lionel Scaloni perdió los estribos con el arbitraje.

Según el diario argentino «TYC», todo ocurrió en los primeros minutos del partido, cuando Lionel Messi sufrió una dura entrada de un rival inglés sin que el árbitro sancionara.

Tras la jugada, Scaloni estalló y gritó al cuarto árbitro: «Haz el trabajo por el que te pagan», frase que las cámaras tradujeron erróneamente y desató polémica en redes.

El encuentro lo dirigió el estadounidense Ismail Al-Fath, de 44 años, quien ya había sido cuarto árbitro en la final del Mundial 2022 que Argentina ganó en Catar. Le asistieron sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el cuarto árbitro, el italiano Maurizio Mariani, fue quien recibió el ataque de Scaloni.

La designación arbitral generó polémica previa, sobre todo en la prensa inglesa, que cuestionó la imparcialidad de Al-Fath por haber dirigido varios partidos del Inter de Miami, equipo de Messi.

El «Daily Mail» tituló: «Messi cuenta con su árbitro favorito en la semifinal del Mundial», y «The Sun» advirtió a Inglaterra que mantuviera la calma ante las «tácticas tortuosas» de Argentina y el equipo arbitral.