Clubes de Primera División, insatisfechos con UNAFUT

Primera División de Costa Rica: Algunos clubes de la máxima categoría indicaron que quieren que la Unión se modernice para que produzca más.

Algunos clubes de la Primera División de quieren que crezca el producto de su fútbol, por eso le piden a la UNAFUT que se modernice.

"Se busca reestructurar la UNAFUT, casualmente quisiéramos modernizarla con otra visión", dijo el presidente de Universitarios, Olman Vega,

"Es un tema que debemos que seguir trabajando. No hablo de que las personas no sirvan pero la estructura actual hay que modernizarla porque ya no nos tiene satisfechos, sobre todo con el tema de comercialización y demás, queremos una UNAFUT que produzca más", agregó el dirigente para www.everardoherrera.com.

Lo que ya se sabe es que el presidente de la UNAFUT, Julián Solano, seguirá por seis meses más una vez que en agosto finalice su gestión, con el fin de realizar una evaluación más a fondo.