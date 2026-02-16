Club Brujas vs. Atlético de Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Club Brujas recibe a Atlético de Madrid este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Jan Breydel, por el partido de ida de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Club Brujas vs. Atlético de Madrid de la Champions League 2025-26

El Blauw-Zwart se metió al playoff después de finalizar en la décima novena posición en la fase de la liga con 10 puntos, gracias a un cierre con dos victorias.

Por su parte, los Colchoneros se vieron forzados a disputar una fase adicional en búsqueda de los octavos de final tras terminar en el décimo cuarto lugar de la clasificación con 13 unidades, incapaz de ganar en sus dos últimos compromisos.

Cómo ver Club Brujas vs Atlético de Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN (Argentina y Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, DAZN, CBSSN y Fubo Sports, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Club Brujas vs Atlético de Madrid

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Jan Breydel Stadion

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Jan Breydel.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 P. Barrios

Noticias del equipo Club Brujas

Ivan Leko, entrenador del Brujas, no escondió su confianza de cara al cruce en el que su equipo luce como víctima.

“En el partido ante el Atlético tendremos menos que perder, que ganar. Es diferente al partido del derbi, sobre todo desde el punto de vista psicológico. el estadio estará a reventar. Eso nos dará más confianza. Y también sabemos que podemos ganar sin hacer un gran fútbol", expresó.

“No hace falta siempre un fútbol champán. ‘Tac, tac, tac'. Ese no puede ser el objetivo a largo plazo, pero hacer esto tres días antes de un partido importante como el del Atlético... me gusta. Me hace sentir bien”, explicó tras la victoria en el derbi el pasado fin de semana.

Noticias del equipo Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de sufrir una goleada en LaLiga a manos de Rayo Vallecano, lo que generó criticas de Jan Oblak, quien afirma que el equipo ha tirado el torneo nacional al elegir partidos.

Simeone respondió al asegurar que es necesario rotar y que si quieren tener éxito necesitarán de toda la plantilla, no solo de los titulares.

“Acá esto es de todos. Y para llegar al lugar que queremos, compitiendo en Champions, avanzando en la Copa del Rey y en La Liga pelear hasta el final, necesitamos de todos. Esto no es de 10 jugadores, esto es de los 20, 22 que somos. Así que cuerpo técnico y el equipo, necesitamos estar preparados para competir y obviamente interpretar de la mejor manera los partidos que tendremos por delante”, declaró el "Cholo".

