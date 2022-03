En Chivas, ¿quiénes son los candidatos para reemplazar a Marcelo Míchel Leaño en el Clausura 2022?

A menos que la inercia de Chivas dé un giro inesperado, todo parece indicar que Marcelo Míchel Leaño tiene las horas contadas en la institución, sabiendo cómo se suelen manejar con los técnicos.

El Rebaño acumula un pobre porcentaje de efectividad y su futbol no convence a la exigente afición que los apoya. Si no comienzan a sacar resultados, no sorprendería que pronto se tome una determinación.

Aunque hoy no viven su mejor momento, es un hecho que más de un técnico anhela poder dirigir al Guadalajara. Es un club donde la presión está a tope, pero sirve como un auténtico reto para cualquiera.

A continuación, en GOAL te presentamos las opciones que podrían suplirlo.

RAMÓN MORALES

Ramoncito marcó época como jugador, viviendo pasos como técnico de inferiores y auxiliar del primer equipo en distintas ocasiones.

Si Guadalajara busca un técnico que pueda servir como bombero, conozca la entidad y no necesite periodo de adaptación, por aquí puede ir el proyecto deportivo.

JAVIER AGUIRRE

Si no tienen prisa, el Guadalajara podría apostar a su próximo proyecto con el extécnico de Monterrey, recordando que este torneo ya no podría dirigir a los Rojiblancos.

El Vasco conoce perfectamente a Chivas por su etapa como jugador, tiene mucho cartel y en la mayoría de sus trabajos, había entregado resultados positivos.