Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Alberto Paloschi ChievoGetty Images

Traducido por

Chievo Verona renueva a Paloschi

Chievo
Fichajes

Alberto Paloschi renueva con el Chievo Verona. El delantero, exjugador del Milan, continúa su andadura con el equipo veronés; la renovación ya es oficial. A continuación, el comunicado:


«PALOSCHI, SIGUE SIENDO AMARILLO Y AZUL

Continúa la historia de Alberto Paloschi con la camiseta del Chievo.


El AC ChievoVerona extiende su contrato una temporada más.

El ariete cerró la pasada temporada con 11 goles —dos de ellos decisivos en los play-offs— y 3 asistencias clave.


Ha disputado 270 partidos en la Serie A, 65 en la Serie B, 53 en la Serie C y 10 en la Premier League, vistiendo nuestra camiseta en 179 ocasiones.

El futuro se mantiene azul y amarillo. ¡Mucha suerte, Alberto!».


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google