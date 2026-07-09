Chievo Verona renueva a Paloschi

Alberto Paloschi renueva con el Chievo Verona. El delantero, exjugador del Milan, continúa su andadura con el equipo veronés; la renovación ya es oficial. A continuación, el comunicado:





«PALOSCHI, SIGUE SIENDO AMARILLO Y AZUL

Continúa la historia de Alberto Paloschi con la camiseta del Chievo.





El AC ChievoVerona extiende su contrato una temporada más.

El ariete cerró la pasada temporada con 11 goles —dos de ellos decisivos en los play-offs— y 3 asistencias clave.





Ha disputado 270 partidos en la Serie A, 65 en la Serie B, 53 en la Serie C y 10 en la Premier League, vistiendo nuestra camiseta en 179 ocasiones.

El futuro se mantiene azul y amarillo. ¡Mucha suerte, Alberto!».



